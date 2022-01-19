Волочкова опубликовала видео инцидента в самолете

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала видео инцидента на борту самолета.

На кадрах видно, как бортпроводник рассказывает балерине о последствиях нарушения масочного режима. В частности, мужчина говорит о праве передать ее сотрудникам полиции или совершить вынужденную посадку.

Волочкова и ее партнер утверждают, что находились в масках. Однако бортпроводник заявил о готовности предоставить видеосвидетельства нарушения, отмечая, что подходил с требованием надеть средство индивидуальной защиты не один раз.

"А вы походите по салону, там все ходят без масок. А вы пристали чисто к нам. Потому что это Волочкова", – сказал партнер балерины, в дальнейшем назвавший бортпроводника геем после требования не прикасаться к нему.

После этого бортпроводник еще раз напомнил Волочковой о необходимости надеть маску, иначе ее передадут сотрудникам полиции. В ответ пара повторила, что весь салон сидит без средств индивидуальной защиты и смотрит на экипаж, как на клоунов.

Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Сама балерина заявила, что маска у нее всегда с собой. А друг, который прилетел с ней одним рейсом, рассказал, что она просто спустила маску, когда пила кофе.

