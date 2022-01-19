Представитель Волочковой объяснил, что из-за аэрофобии балерина не летает трезвой

Фото: instagram.com/volochkova_art

PR-директор Анастасии Волочковой Светлана Герасимова прокомментировала информацию о том, что балерина была в нетрезвом состоянии в момент скандала на борту самолета. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, Волочкова употребляет алкоголь перед каждым полетом из-за аэрофобии.

"Она трезвая не летает, потому что боится", – заявила Герасимова.

Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования представителей экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В отношении Волочковой составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации, по которым ей может грозить арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. Медицинское освидетельствование зафиксировало у нее состояние алкогольного опьянения.

Сама балерина обвинила стюарда, попросившего ее надеть маску, в провокации, а также заявила о намерении подать на него в суд. По словам Волочковой, она всегда соблюдает масочный режим, а спустила маску, только когда пила кофе.