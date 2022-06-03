Росавиация попросила Шри-Ланку согласовать вылет самолета "Аэрофлота" из страны

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Руководство Росавиации обратилось к властям Шри-Ланки с просьбой согласовать вылет арестованного в аэропорту Коломбо самолета "Аэрофлота" в Москву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой, <...> обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона просит авиавласти Шри-Ланки отпустить самолет с российскими членами экипажа на борту как можно скорее и без каких-либо задержек. Ответ по этому вопросу в Москве ожидают в ближайшее время.

3 июня вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен из-за отсутствия соответствующего разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже их проинформируют о времени вылета в Москву.

В настоящий момент билеты по направлению Москва – Коломбо в системе бронирования на сайте авиакомпании отсутствуют.

Решение о запрете вылета самолета "Аэрофлота" до 16 июня принял Высокий коммерческий суд Коломбо. Судебное заседание о снятии ареста назначено на 8 июня.

