Росавиация попросила Шри-Ланку согласовать вылет самолета "Аэрофлота" из страны

Фото: depositphotos/leonidp
Руководство Росавиации обратилось к властям Шри-Ланки с просьбой согласовать вылет арестованного в аэропорту Коломбо самолета "Аэрофлота" в Москву. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой, <...> обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона просит авиавласти Шри-Ланки отпустить самолет с российскими членами экипажа на борту как можно скорее и без каких-либо задержек. Ответ по этому вопросу в Москве ожидают в ближайшее время.
3 июня вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен из-за отсутствия соответствующего разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже их проинформируют о времени вылета в Москву.
В настоящий момент билеты по направлению Москва – Коломбо в системе бронирования на сайте авиакомпании отсутствуют.
Решение о запрете вылета самолета "Аэрофлота" до 16 июня принял Высокий коммерческий суд Коломбо. Судебное заседание о снятии ареста назначено на 8 июня.
Турист прокомментировал отмену рейса из Шри-Ланки в Москву
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: