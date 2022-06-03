Резервный борт за россиянами, застрявшими на Шри-Ланке, пока не отправлен. Туристов разместили в гостинице.

Они не унывают и с позитивом смотрят репортаж местного ТВ о случившемся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.