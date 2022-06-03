Погибших в результате пожара в БЦ на западе Москвы нет – МЧС

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер"

Все помещения горевшего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы проверены, погибших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Илью Денисова.

При этом в ведомстве подтвердили, что при тушении пожара пострадали два человека. Среди них – начальник столичного главка Сергей Желтов. В данный момент он находится в лечебном учреждении. Второму пострадавшему помощь оказали на месте. Речь идет о пожарном. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек, спасены 13.

"Все помещения проверены, погибших не обнаружено", – сказал Денисов.

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Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" утром в пятницу, 3 июня. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

В ликвидации пожара принимали участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета. В 12:32 возгорание было полностью ликвидировано. За медицинской помощью обратились два человека, одного из которых врачи осмотрели на месте.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

