Собянин: пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" потушен

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова потушен, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В МЧС уточнили, что огонь полностью ликвидировали в 12:32.

По словам мэра, двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничего не угрожает. Одному из них помощь оказали на месте.

Собянин поблагодарил службы за профессиональную работу в ликвидации пожара. Он также сообщил, что для восстановления движения в наземном транспорте в этом районе сделали бесплатный проезд и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.

"Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу", – заключил мэр.



Видео: МЧС России

В настоящее время перекрыты движение по улице Горбунова и съезды на улицу Горбунова с МКАД, а также со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинки.

Автомобилистов попросили объезжать данный участок по Можайскому шоссе и Молодогвардейской улице. Пассажиров метро попросили по возможности не пользоваться станцией "Молодежная".

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара принимали участие 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

По факту пожара организовала проверку столичная прокуратура. Специалистами будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

На месте происшествия работает Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов. Туда же направлены сотрудники подведомственного Роспотребнадзору Центра гигиены и эпидемиологии в Западном административном округе Москвы для взятия проб воздуха.

