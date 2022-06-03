На месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы работают 15 бригад скорой помощи

Фото: телеграм-канал "Подъем"

На место пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи, сообщает Оперштаб Москвы.

Уточняется, что такое поручение дал Сергей Собянин. На данный момент из здания эвакуировали 125 человек, врачи на месте оказывают необходимую помощь.

"Один человек госпитализирован в Центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приему пациентов в случае необходимости", – говорится в телеграм-канале Оперштаба.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.



Видео: телеграм-канал Mash

По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

