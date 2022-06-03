Пожар произошел в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы

Бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" загорелся на улице Горбунова на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в БЦ "Гранд Сетунь плаза", открытое горение с первых четырех этажей", – сказал собеседник агентства.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время идет эвакуация людей.



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Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Мира в Мытищах. Огонь охватил три квартиры, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Как выяснилось позже, причиной инцидента стал хлопок газа. В результате погиб один человек. Еще двое, в том числе малолетний ребенок, были госпитализированы. По данному факту прокуратура организовала проверку.

