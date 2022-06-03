Очевидцы рассказали подробности о пожаре в БЦ "Гранд Сетунь плаза" в Москве

12:11
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Очевидец пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" Александр (имя изменено по просьбе собеседника. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что происходило внутри здания.
Утром 3 июня на западе Москвы на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". В столичном Оперштабе сообщили, что 125 человек эвакуировали из горящего здания. По предварительной информации МЧС РФ, в результате ЧП два человека пострадали. Одного госпитализировали в Центр Склифосовского.
Александр уточнил, что работает в бизнес-центре в офисе на втором этаже. Он успел покинуть здание сразу после начала пожара. Мужчина рассказал, что огонь начал быстро распространяться.
"Включилась пожарная тревога, люди через пожарные выходы убегали на улицу. Пожар перекрыл основной выход, поэтому уходили через боковые. Пожарных машин много было, когда я уезжал оттуда", – вспоминает Александр.
Очевидец допустил, что, учитывая планировку задания, люди, которые попали туда в первый раз, могут заблудиться. "Но все выходы пожарные везде обозначены, тревога работала, уходили люди без паники, спокойно, без давки и суеты", – подчеркнул мужчина.
Еще один сотрудник бизнес-центра Лев, который работает на верхних этажах, рассказал Москве 24, что, по его наблюдениям, дыма вообще не было. Он также отметил, что при эвакуации давки не произошло, всех вывела охрана.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что возгорание в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" удалось локализовать. По факту ЧП прокуратура Москвы организовала проверку. В ее ходе дадут оценку исполнению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
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