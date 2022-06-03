Два человека пострадали при пожаре в БЦ на западе столицы

11:28
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.
Еще 11 человек спасены сотрудниками МЧС с помощью спецустройств. Спасатели проводят проверку, поскольку в здании еще могут находиться заблокированные люди.
Площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратных метров. При этом открытое горение локализовано. Всего в тушении пожара задействованы свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Привлечены еще три вертолета.
Также в Оперативном штабе рассказали об эвакуации 125 человек и госпитализации одного человека в Центр Склифосовского.вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.
В штабе пожаротушения заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.
Движение на ближайших улицах ограничено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.
Столичная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
На месте происшествия работает Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов. Туда же для взятия проб воздуха направлены сотрудники подведомственного Роспотребнадзору Центра гигиены и эпидемиологии в Западном административном округе Москвы.
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