Собянин поручил принять меры по ликвидации пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза"

Видео: МЧС России

Сергей Собянин поручил принять все соответствующие меры по эвакуации людей из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве.

"По ситуации с пожаром в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза": мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара", – сказал мэр.

На место ЧП в настоящее время прибыл глава МЧС Александр Куренков, а также начальник главного управления ведомства по Москве генерал-майор Сергей Желтов.



Видео: телеграм-канал SHOT

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел утром в пятницу, 3 июня. По предварительным данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен максимальный ранг сложности – пятый. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

По факту произошедшего проверку организовала столичная прокуратура. Специалистам предстоит дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.