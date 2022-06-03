Проезд в наземном транспорте в районе БЦ "Гранд Сетунь плаза" сделали бесплатным

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Москва 24

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Происшествия

10:15 (обновлено 03.06.2022 11:45)

Движение транспорта перекрыто по улице Горбунова из-за пожара в БЦ

происшествияпожар

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта перекрыто по улице Горбунова из-за пожара в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза". Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Перекрыты также съезды на улицу Горбунова с МКАД, со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинки. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Также в районе происшествия задерживаются автобусы № 794. Пассажиров попросили быть внимательными.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

По предварительным данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

По факту произошедшего прокуратура Москвы проводит проверку. На месте пожара находится Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

Специалистам предстоит дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы в пятницу утром. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, в горящем здании могут оставаться до 20 человек.

Видео: телеграм-канал SHOT

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