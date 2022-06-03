Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в БЦ на улице Горбунова

Фото: телеграм-канал "Москва 24’"

Столичная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. На месте происшествия работает Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

В МЧС сообщили, что спасатели продолжают бороться с огнем. По прибытии первых подразделений установлено, что горит административное здание. Пожар площадью 1 000 квадратных метров ликвидируют 180 человек и 41 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Видео: телеграм-канал SHOT

Ранее пожару повысили ранг сложности до максимального пятого. Персонал эвакуировали, однако на шестом и седьмом этажах огнем остаются заблокированы несколько человек.

Огонь быстро распространяется из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. Движение на ближайших улицах ограничено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

