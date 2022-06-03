20 человек заблокированы огнем в БЦ на западе Москвы – источник

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

До 20 человек, согласно предварительным данным, могут оставаться в горящем бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В здании могут находиться до 20 человек на шестом и седьмом этажах", – сказал собеседник агентства.

По его словам, один человек находится на седьмом этаже здания, остальные, вероятно, на шестом.



По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Возгоранию присвоен пятый ранг сложности. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

Движение в районе улицы Горбунова перекрыто. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.



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Как сообщает источник "Интерфакса" , в качестве основной версии причины пожара рассматривается короткое замыкание под вентилируемым фасадом входной группы бизнес-центра.

Уточняется, что огонь быстро распространяется из-за высокой доли синтетических материалов в отделке. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри.



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