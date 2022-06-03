Пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы локализован

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Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По последним данным, огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров. В настоящее время спасатели обследуют здание, поскольку в нем могут оставаться заблокированные огнем люди.



Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В его ликвидации участвуют 340 человек и около 100 единиц техники, привлечены также три вертолета.

На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. Из здания эвакуировали 120 человек. По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

