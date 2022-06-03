Появилось видео изнутри сгоревшего БЦ на западе столицы

Видео: МЧС России

МЧС России опубликовало видео изнутри сгоревшего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова.

На кадрах видно, как спасатели обследуют помещения, поскольку там еще могут оставаться люди. Отделка стен здания разрушена, на полу много воды.



Видео: МЧС России

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в пятницу, 3 июня, утром. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В ликвидации пожара площадью 1,1 тысячи квадратных метров участвуют 340 человек, около 100 единиц техники и три вертолета.

По предварительным данным МЧС, в результате пожара пострадали два человека, 125 эвакуированы. Один человек был доставлен в Центр Склифосовского. На месте пожара работают 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

В штабе пожаротушения заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

Столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

На месте происшествия работает Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов. Туда же направлены сотрудники подведомственного Роспотребнадзору Центра гигиены и эпидемиологии в Западном административном округе Москвы для взятия проб воздуха.

