Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе выросло до 21 – источник

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

До 21 увеличилось количество пострадавших в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта на Ленинградском шоссе в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

"По уточненным данным, медпомощь понадобилась 21 человеку. Из них 11 госпитализированы – 10 человек в Центральную больницу Химок и 1 человек в больницу в Долгопрудном", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

Движение в сторону Москвы в районе аварии было затруднено.

