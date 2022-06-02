Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с автобусом в Химках

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Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали не менее 10 пассажиров автобуса. В Госавтоинспекции сообщили, что причиной произошедшего могла стать потеря сознания водителем.

Ранее стало известно, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область. Находившиеся на остановке люди не пострадали.

На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек. Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения с нетяжелыми травмами.

В Дептрансе Москвы предупредили, что движение в сторону Москвы в районе аварии затруднено и рекомендовали выбирать пути объезда.

