Десять человек пострадали из-за врезавшегося в остановку автобуса в Химках

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В результате аварии с въехавшим в остановку общественного транспорта автобусом в районе Химок пострадали 10 пассажиров, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло на Ленинградском шоссе у владения 16 по направлению движения в область. Находившиеся на остановке люди не пострадали.

На момент аварии в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 851, находились 20 пассажиров. Как уточнили в инспекции, пострадавшие были госпитализированы в медучреждения с нетяжелыми травмами. Предварительной причиной ДТП стала потеря сознания водителем.

В то же время по информации источника РИА Новости в экстренных службах, количество пострадавших увеличилось до 13.

ГИБДД разбирается в обстоятельствах произошедшего, по факту происшествия проводится проверка.

В свою очередь, в Дептрансе Москвы сообщили, что движение в сторону Москвы в районе аварии затруднено и рекомендовали выбирать пути объезда.



Видео: Москва 24

Видео: Москва 24