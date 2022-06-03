Больше 500 прокатных велосипедов появляется в Москве ежегодно – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве каждый год появляется от 500 до 1 000 новых прокатных велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы стремимся стимулировать жителей чаще ездить на велосипедах. Для этого создаем и развиваем инфраструктуру: каждый год в Москве появляется по 50–100 станций проката и 500–1 000 велосипедов", – сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что к 2024 году велопрокатом планируется покрыть все жилые и офисные зоны в Москве.

Отмечается, что нынешний сезон уже десятый с момента запуска столичного велопроката. В 2013 году в городе насчитывалось 550 арендных велосипедов, сегодня их уже около семи тысяч. Число станций аренды при этом составляет 727, в этом году они появятся в новых районах Москвы и в "Сколкове".

Большинство москвичей используют велосипеды в транспортных целях: чтобы доехать до метро, а оттуда до работы или дома и обратно.

Ранее сервис "Велобайк" запустил в Москве промотариф "400 рублей за старт" в честь Всемирного дня велосипеда, который отмечается 3 июня. По нему все велосипеды будут доступны для аренды два дня подряд, но не более четырех часов в сумме.

