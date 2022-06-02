"Велобайк" запустил промотариф ко Всемирному дню велосипеда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

"Велобайк" запустил в Москве промотариф в честь Всемирного дня велосипеда, который отмечается 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пользователям необходимо обновить приложение "Велобайк" и оформить тариф "400 рублей за старт" в личном кабинете. Все велосипеды будут доступны для аренды по данному тарифу два дня подряд.

В департаменте отметили, что человек может сам распределить время. Суммарно за два дня можно проехать четыре часа. В случае превышения лимита тариф составит 4 рубля за минуту.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил больше внимания уделять здоровому образу жизни. Чтобы у жителей было больше возможностей для поездок на велосипеде, мы продолжаем развивать велопрокат и инфраструктуру: в Москве установлено 727 станций проката, доступно около 7 тысяч велосипедов", – сказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столичным прокатом воспользовались более полумиллиона раз.

Ранее сообщалось, что в Москве установят 20 крытых велопарковок. Ликсутов отметил, что велопарковки размещают рядом с крупными транспортно-пересадочными узлами ради удобства пересадки на общественный транспорт. Бесплатные перехватывающие велопаркинги рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов.

