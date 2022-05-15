Лодочные станции заработали в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных парках заработали лодочные станции. Все желающие смогут взять напрокат весельную лодку или катамаран, чтобы прокатиться по местным водоемам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Кататься разрешается только в специальных спасательных жилетах. Их в обязательном порядке выдадут вместе с арендованным плавсредством. Детей во время водных прогулок должны сопровождать взрослые", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых станциях нужно будет оставить залог, который вернут после сеанса.

Лодочные станции открылись в музее-заповеднике "Царицыно", а также в парках Горького, "Дружбы", Лианозовском, Воронцовском, "Кузьминки", Измайловском и "Ангарские пруды". Станции будут работать до конца теплого сезона.

Ранее в столичных парках возобновили работу пункты буккроссинга. Места для обмена книгами можно найти в Бабушкинском парке, в парке "У Джамгаровского пруда", в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке "Митино", а также "Кузьминках", Перовском, Измайловском и некоторых других парках.

