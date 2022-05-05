3D-экран с роликами о редких животных появился на входной группе зоопарка Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый 3D-экран появился на башне главного входа в Московский зоопарк, где будут транслироваться трехмерные ролики, посвященные амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде и другим животным.

"Над созданием 3D-роликов работал целый коллектив, в который вошли зоологи, аниматоры, программисты. Вместе они воплотили важный просветительский проект. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных. Уже подготовлены шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой прописан свой уникальный сценарий", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Экран размером 14,4 на 4,8 метра работает на базе 3D-технологии naked eye, которая дает возможность увидеть трехмерное изображение без специальных очков, а высокая частота обновления картинки обеспечивает ее плавность и реалистичность.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что медиафасад является примером применения современных технологий в просветительской и природоохранной деятельности. Она также добавила, что демонстрируемые ролики призваны показать хрупкость мира природы и важность его сохранения.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк с 1 мая продлит время работы и откроет для посетителей дополнительные входы.

Дополнительные входы доступны из станции метро "Баррикадная" и через детский зоопарк с 09:00 до 20:00. Помимо этого, до 19:00 открыт вход с Большой Грузинской улицы, а в выходные и праздничные дни – с улицы Красная Пресня через сувенирную лавку.