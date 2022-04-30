Московский зоопарк продлит время работы с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский зоопарк с 1 мая продлит время работы и откроет для посетителей дополнительные входы, передает Агентство "Москва".
"С 1 мая Московский зоопарк будет работать еще на час дольше. Прийти в гости к нашим обитателям можно будет с 9:00 до 21:00", – заявили в зоосаде.
Дополнительные входы будут доступны из станции метро "Баррикадная" и через детский зоопарк с 9:00 до 20:00. Помимо этого, до 19:00 будет открыт вход с Большой Грузинской улицы, а в выходные и праздничные дни – с улицы Красная Пресня, через сувенирную лавку.
В Московском зоопарке сообщили, что увеличение времени работы парка связано с большей продолжительностью светового дня. На фоне потепления в зоосаде уже проснулись медведи, у птиц начался брачный период, зацвели цветы.
Накануне пресс-служба учреждения сообщила о появлении двух пингвиненков Гумбольдта. По информации сотрудников Московского зоопарка, птенцы чувствуют себя хорошо и активно набирают вес.
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