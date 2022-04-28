Два пингвиненка Гумбольдта появились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке появились два пингвиненка Гумбольдта, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Горожанам напомнили, что недавно в зоопарке родились трое пингвинят, а через несколько недель на свет появились еще двое.

"Мама Умка и папа Нокс – молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй – 14 марта. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 килограммов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что птенцы еще покрыты детским пухом. На основное перо он начнет меняться примерно через две недели.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, птенцам еще не дали имен.

"Пол также будет определен позже – к зиме. Для этого потребуется анализ крови, а мы хотим как можно меньше беспокоить наших малышей. Так что пока мы их просто деликатно чипировали и поставили крылометки, чтобы лучше их узнавать при необходимости", – пояснила Акулова.

Ранее сообщалось, что большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Данный вид занесен в Международную красную книгу.

Отмечается, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Они открывают глаза через несколько дней, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом. С полутора месяцев они начнут самостоятельно питаться. В возрасте двух месяцев птенцы достигнут почти размера взрослого баклана, а к четырем годам у них появится взрослое оперение.