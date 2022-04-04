В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

В коллекции Московского зоопарка впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дымчатые леопарды – хищники семейства кошачьих родом из Юго-Восточной Азии. Они занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые". В последний раз дымчатые леопарды были представлены в экспозиции Московского зоопарка в 1970-х. Теперь в столичный зоосад из зоопарка Пон-Скорфа (Франция) прибыли две самки – сестры Кари и Канти. Кошки поселились в одном из питомников Московского зоопарка – Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском.

Отмечается, что звери хорошо перенесли дорогу. После прибытия в Центр воспроизводства редких видов животных дымчатые леопарды прошли обязательный месячный карантин, после чего их разместили в вольере. Сестры неразлучны и предпочитают спать в одном домике.

"Сперва Кари и Канти прятались в укрытиях и не высовывались, если чувствовали рядом человека. Постепенно кошки стали привыкать к постоянному присутствию сотрудников. Наши зоологи могут найти подход даже к самым осторожным зверям: они говорят тихо, ласково, а в процессе общения угощают питомцев чем-нибудь очень вкусным. Самок нетрудно различить. Кари общительна и любопытна, у нее пятнистый нос. Канти более недоверчива, а нос у нее розовый", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она пояснила, что сейчас животных содержат в отапливаемом зимнем помещении. В открытую часть вольера кошки выйдут после того, как температура воздуха на улице поднимется до +10...+15 градусов.

Уличный вольер удобен для дымчатых леопардов. В нем есть деревья, по которым можно лазить, и кустарники, позволяющие укрыться от посторонних глаз. Практиковаться в прыжках Кари и Канти будут при помощи специальных полок и подвесных платформ.

Уточняется, что посетители обзорной экскурсии по центру, которую проводят в первой половине дня, вряд ли смогут понаблюдать за дымчатыми леопардами, поскольку звери наиболее активны после 16:00.

Особое внимание уделяется питанию животных. В меню хищниц входят грызуны, мясо птиц, говядина.

В семействе кошачьих дымчатые леопарды занимают промежуточное положение между мелкими и крупными кошками. Примечательно, что к самим леопардам животные не имеют никакого отношения: название вид получил из-за пятнистого окраса, похожего на леопардовый. А дымчатыми животных называют из-за того, что окрас шерсти варьируется от светло-коричневого до насыщенного серого.

Численность дымчатых леопардов неуклонно снижается из-за уничтожения их естественной среды обитания. Кроме того, животные часто становятся объектом охоты из-за меха с красивым узором. Подсчитать точное количество особей зоологам затруднительно, поскольку звери ведут скрытный образ жизни и предпочитают селиться вдали от человека. Однако, по приблизительным данным, дикая популяция составляет менее 10 тысяч особей.

По размеру дымчатые леопарды схожи с обыкновенной рысью. Длина их тела составляет от 65 до 110 сантиметров. В высоту эти кошки достигают около 50 сантиметров. Взрослые самцы могут весить более 20 килограммов. Вес самок редко превышает 15 килограммов. По мнению ученых, дымчатые леопарды генетически связаны с вымершими саблезубыми кошками.

В основном хищники населяют тропические леса и кустарниковые заросли. Иногда они селятся в мангровых болотах и лугах. Дымчатые леопарды довольно агрессивны. В брачный период они иногда ранят друг друга во время ухаживаний.

Продолжительность жизни зверей в природе составляет около 7 лет. Однако в неволе они живут более 10 лет.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк с 1 апреля продлил график работы на два часа в связи с увеличением светового дня. Посетить зоосад можно с 09:00 до 20:00, однако вход закрывается в 19:00. С потеплением и увеличением длины светового дня питомцы зоосада становятся активнее. А сурки, еноты и медведи выходят из спячки.