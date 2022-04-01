В Московском зоопарке рассказали, что побег сурка был первоапрельской шуткой

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Московском зоопарке рассказали, что новость о побеге сурка Арчи была первоапрельской шуткой.

"Наш сурок не совершал побег. Неужели вы поверили? Конечно же, это первоапрельская шутка. Мы просто хотели немного развлечь москвичей и наших подписчиков в социальных сетях", – сообщили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники зоопарка удивились доверчивости СМИ и жителей Москвы, которые приняли историю с побегом животного за правду.

"Мы улыбались и рассказывали все в самых ярких красках. Некоторые скептики сразу написали: "Сегодня же 1 апреля". Но многие начали переживать за сурка Арчи, потому что он у нас знаменитость", – добавили они.

При этом в пресс-службе отметили, что пользователи Сети с юмором реагировали на "инцидент" и публиковали коллажи с сурком, которого якобы видели в разных местах столицы.



2 февраля стало известно, что в США умер предсказывающий весну сурок Милтон Мел. Грызун скончался 30 января, причем заменить его до весны не представлялось возможным.