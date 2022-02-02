Дроздов рассказал, просыпаются ли 2 февраля сурки после спячки

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба столичного зоосада
Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал Москве 24, что сурки в разных местах обитания просыпаются в разное время.
Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. Согласно поверью, в это время нужно следить за зверьком, вылезающим из своей норы. Его поведение предсказывает, скоро ли наступит весна. Самый знаменитый американский сурок-"метеоролог" по имени Фил живет в штате Пенсильвания.
"Если говорить о фенологии, то сурки просыпаются примерно в начале весны, но они обитают в разных поясах: к югу они проснутся раньше, к северу – позже. Возможно, в середине страны (США. – Прим. ред.) это приходится примерно на 2 февраля", – пояснил специалист.
Вместе с тем Дроздов посоветовал в День сурка посмотреть одноименный американский фильм.
"Фильм "День сурка" мне кажется очень полезным. Сюжет его в том, что если не будешь к людям по-хорошему относиться, считаться и об окружающих заботиться, то жизнь твоя остановится", – поделился мнением зоолог.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 также отметил, что выход сурков из спячки относится к приметам, которые ничего общего не имеют с прогнозированием прихода весны.
"Конечно же, трудно представить, что здравомыслящий человек по-настоящему верит в эти приметы", – пояснил специалист.
Эксперт добавил, что в России на каждый день года приходится по 3–4 приметы.
"Вот если ветер подует южный, то будет такое-то лето. Если снег пойдет, то что-нибудь другое будет. Они иногда даже противоречат друг другу. Все эти приметы оправдываются, но с успешностью случайного гадания", – заключил Вильфанд.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что сроки наступления тепла в столице в этом году сдвинулись в сторону ранней весны. По его словам, в Москве переход температуры через ноль градусов обычно наступает в конце марта, а сход снежного покрова происходит в первую неделю апреля.
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