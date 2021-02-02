"День сурка": можно ли предсказать погоду по поведению животного

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. Согласно поверью, в этот день нужно следить за зверьком, вылезающим из своей норы. Его поведение предскажет, скоро ли наступит весна. Рассказываем, насколько популярно гадание на сурках в Америке и как предсказывают погоду по животным и птицам в России.

Фото: AP Photo/Barry Reeger

Сурок-метеоролог

Точных сведений, как зародилась идея предсказывать погодные условия на сурках, нет. Однако известно, что еще в Древнем Риме на весну гадали по поведению ежей, разбуженных после спячки. Позже в Германии для этих целей использовался барсук. И считается, что переселенцы из Европы привезли традицию на американский континент в XVIII веке, где символом метеорологических предсказаний стал сурок.

Согласно поверью, в пасмурный день сурок, вылезая из норы, не видит свою тень – значит, скоро наступит весна. Но если день солнечный, сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору – значит, будет еще шесть недель зимы.

Официально День сурка отмечают в США и Канаде уже порядка 130 лет. Сегодня традиция доставать животное из норы существует лишь в нескольких городках. Самый знаменитый американский сурок-"метеоролог" по имени Фил живет в штате Пенсильвания (город Панксатони). В этот день в городах проходят фестивали, которые привлекают многочисленных туристов, а само действие транслируется по телеканалам.

Американец Стивен Окснер, который уже на протяжении 12 лет живет в России, сообщил в диалоге с Москвой 24, что праздник давно утратил свою актуальность и уже не так популярен в США.





Стивен Окснер американец, актер, музыкант и режиссер театра и кино В детстве достаточно много говорили об этом. Я как ребенок был очень удивлен, что по животному можно определить, сколько будет длиться зима. Но позже все ассоциации стали только с великолепным фильмом "День сурка" с Биллом Мюрреем. Это не такой популярный праздник. Я даже бы и не вспомнил о нем, если бы вы не спросили.

В России мелодрама "День сурка" (1993 год) оставила те же последствия, что и в Америке. В фильме показана история метеоролога, который попал во временную петлю, когда отмечался тот самый день. Главный герой после утреннего пробуждения постоянно проживал одни и те же сутки и сходил от этого с ума. После чего у россиян фраза "день сурка" закрепилась как устойчивое выражение, означающее что-то вроде тоскливых дней с монотонной, непрекращающейся работой или распорядком дня.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приметы прихода весны на Руси

На Руси тоже издревле существовали приметы, по которым люди определяли скорый приход весны. Чаще в роли метеорологов выступают птицы. Верным предвестником весны являются скворцы. Подмечено, что эти птицы прилетают с зимовки в теплых краях всего за несколько дней до финального весеннего потепления. Как только скворцы появляются на деревьях, жди теплой весны. В отдельных регионах России такими предвестниками являются грачи и жаворонки.

Не очень радостным событием считается встретить весной зайца-беляка. Он предвещает затяжные холода. А если попадется белка в шубке с голубоватым отливом, весна будет ранней и теплой.

Если вероятность встретить белку или зайца у вас невелика, посмотрите на поведение своих кошек и собак. Домашние питомцы тоже могут быть отличными метеорологами:

– если собака спит, свернувшись калачиком, и мало ест – жди холодов;

– собака валяется в снегу – скоро будет метель;

– если кот закрывает лапами нос – к похолоданию;

– кошка спит на спине – к солнечной, теплой погоде;

– если кошка пьет много воды – к ухудшению погоды.

И все же тем, кто больше доверяет сведениям от профессионалов, рекомендуем ознакомиться с прогнозом Гидрометцентра России и Московского метеобюро на эту весну.