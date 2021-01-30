В Архангельской области участились выходы волков к населенным пунктам

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В Архангельской области участились случаи выхода волков к населенным пунктам. Жителей призывают сообщать об обнаружении хищников, власти принимают меры по регулированию их численности. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Принято решение о регулировании численности волков на территории Архангельской области. К рейдам подключены охотники, которые совместно с охотинспекторами устанавливают оклады для поимки опасных животных", – говорится в сообщении.

Для проведения совместного патрулирования сотрудники полиции Архангельска и охотники формируют совместную группу. Жителей призвали быть внимательными и незамедлительно сообщать о возникновении потенциальной опасности встречи с хищниками по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112.

Ранее около железнодорожной станции Голицыно в Подмосковье поймали волка. Его два дня искала специальная группа ловцов, после того как зверь перепугал жителей Одинцова.