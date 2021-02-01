Синоптики рассказали, когда на смену февральскому холоду вновь придет тепло

По прогнозам синоптиков, в феврале в Москву вернутся суровые морозы. Значительное похолодание жителей столичного региона ожидает к концу этой недели, а уже на следующей столбики термометров могут опуститься до -27 градусов. Разбираемся, каких погодных сюрпризов ждать от февраля и когда вновь потеплеет.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суровая зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении суровой зимы в столицу. Серьезное похолодание ожидается с четверга, 4 февраля.

А вот первая половина недели в городе будет довольно теплой: температура днем составит от -5 до - 2 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы, объяснил синоптик.

"В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега. Хоть погода будет и теплой, но это все-таки не оттепель, потому слякоти никакой не будет", – сказал Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Во второй половине недели, после четверга, погода заметно посуровеет. Ночные температуры будут приближаться к -15 градусам, а в пятницу – субботу будут достигать -17... -19 градусов. Дневные температуры в пятницу будут около 10 градусов мороза, а уже в субботу до -15 градусов будут доходить. Это будет уже вполне суровая зима.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам приход тимофеевских морозов на следующей неделе.

"В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до -22... -27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до -23,6 градуса", – сказал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что россиянам следует привыкнуть к аномальным погодным явлениям. По его словам, увеличение амплитуды погодных характеристик происходит из-за глобального потепления. Синоптик подчеркнул, что экстремальные погодные явления будут учащаться.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Потеплеет, но не скоро

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что, по предварительным данным, морозная погода в столице сохранится до 19 февраля.

"Мы ждем, что ближайшей ночью в Москве уже подморозит до -9... -11 градусов, по области – местами до -15 градусов. Завтра, 2 февраля, в дневные часы в городе – порядка -5 градусов, по области – от -3 до -8 градусов", – сказала синоптик.

Самыми теплыми днями, по мнению Поздняковой, станут 3 и 4 февраля.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В ночные часы 5 февраля у нас уже будет -10... -15 градусов, дневная температура от минус 7 до минус 12 градусов, довольно плотный северо-западный ветер. Понижение продолжится и в выходные: там температура уже по региону составит -15... -20 градусов, в воскресенье может быть и ниже 20 градусов. Скорее всего, самый холодный период будет в выходные и в начале следующей недели.

Атмосферное давление также будет переменчивым, добавила метеоролог. "Во вторник, 2 февраля, оно подрастет, к четвергу понизится и будет единиц на 7–8 ниже нормы, в выходные дни атмосферное давление будет довольно высоким", – объяснила Позднякова.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что к концу недели по ночам в большинстве регионов, расположенных в центре европейской части России, включая и Московскую область, будут крепкие морозы: столбики термометра могут опуститься до -20, а местами и до -25 градусов.

"Такая температура, по нашим оценкам, продержится как минимум пять-шесть дней, ну и затем надо будет смотреть, в какую сторону произойдет изменение атмосферных процессов", – сказал собеседник Москвы 24.





Александр Синенков ведущий специалист центра погоды "Фобос" Значительная часть первой половины месяца будет морозной, как правило, после такой погоды резкого потепления не бывает. Можно предположить, что погода будет около нормы: морозной, с температурами, соответствующими климатической норме в пределах -8... -10 градусов. Если до конца месяца какое-то потепление и произойдет, то не будет продолжительным.

Вместе с тем, по словам синоптика, в конце недели погода порадует москвичей солнцем, отсутствием осадков или их незначительным количеством.