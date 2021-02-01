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Синоптики рассказали, когда на смену февральскому холоду вновь придет тепло

Капризный февраль. Какая погода ждет москвичей в последний месяц зимы
общество погода

По прогнозам синоптиков, в феврале в Москву вернутся суровые морозы. Значительное похолодание жителей столичного региона ожидает к концу этой недели, а уже на следующей столбики термометров могут опуститься до -27 градусов. Разбираемся, каких погодных сюрпризов ждать от февраля и когда вновь потеплеет.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суровая зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении суровой зимы в столицу. Серьезное похолодание ожидается с четверга, 4 февраля.

А вот первая половина недели в городе будет довольно теплой: температура днем составит от -5 до - 2 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы, объяснил синоптик.

"В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега. Хоть погода будет и теплой, но это все-таки не оттепель, потому слякоти никакой не будет", – сказал Вильфанд.

Во второй половине недели, после четверга, погода заметно посуровеет. Ночные температуры будут приближаться к -15 градусам, а в пятницу – субботу будут достигать -17... -19 градусов. Дневные температуры в пятницу будут около 10 градусов мороза, а уже в субботу до -15 градусов будут доходить. Это будет уже вполне суровая зима.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам приход тимофеевских морозов на следующей неделе.

"В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до -22... -27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до -23,6 градуса", – сказал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что россиянам следует привыкнуть к аномальным погодным явлениям. По его словам, увеличение амплитуды погодных характеристик происходит из-за глобального потепления. Синоптик подчеркнул, что экстремальные погодные явления будут учащаться.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Потеплеет, но не скоро

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что, по предварительным данным, морозная погода в столице сохранится до 19 февраля.

"Мы ждем, что ближайшей ночью в Москве уже подморозит до -9... -11 градусов, по области – местами до -15 градусов. Завтра, 2 февраля, в дневные часы в городе – порядка -5 градусов, по области – от -3 до -8 градусов", – сказала синоптик.

Самыми теплыми днями, по мнению Поздняковой, станут 3 и 4 февраля.

В ночные часы 5 февраля у нас уже будет -10... -15 градусов, дневная температура от минус 7 до минус 12 градусов, довольно плотный северо-западный ветер. Понижение продолжится и в выходные: там температура уже по региону составит -15... -20 градусов, в воскресенье может быть и ниже 20 градусов. Скорее всего, самый холодный период будет в выходные и в начале следующей недели.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Атмосферное давление также будет переменчивым, добавила метеоролог. "Во вторник, 2 февраля, оно подрастет, к четвергу понизится и будет единиц на 7–8 ниже нормы, в выходные дни атмосферное давление будет довольно высоким", – объяснила Позднякова.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что к концу недели по ночам в большинстве регионов, расположенных в центре европейской части России, включая и Московскую область, будут крепкие морозы: столбики термометра могут опуститься до -20, а местами и до -25 градусов.

"Такая температура, по нашим оценкам, продержится как минимум пять-шесть дней, ну и затем надо будет смотреть, в какую сторону произойдет изменение атмосферных процессов", – сказал собеседник Москвы 24.

Значительная часть первой половины месяца будет морозной, как правило, после такой погоды резкого потепления не бывает. Можно предположить, что погода будет около нормы: морозной, с температурами, соответствующими климатической норме в пределах -8... -10 градусов. Если до конца месяца какое-то потепление и произойдет, то не будет продолжительным.
Александр Синенков
ведущий специалист центра погоды "Фобос"

Вместе с тем, по словам синоптика, в конце недели погода порадует москвичей солнцем, отсутствием осадков или их незначительным количеством.

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