Зоопсихолог рассказала, как выбрать подходящую своему характеру кошку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зоопсихолог и фелинолог Юлия Малькова сообщила, что кошки выбирают для себя главным в семье не хозяина, а партнера. По мнению специалиста, кошки чувствуют именно эмоциональную связь с близкими им по характеру людьми и проводят с ними больше времени.

"В отличие от собак, которые ищут авторитет, кошка ищет в человеке партнера. Она интуитивно чувствует сильного человека в семье, кто чуть главнее", – рассказал Малькова в диалоге с Москвой 24.





Юлия Малькова зоопсихолог Для собак мы авторитеты, а для кошек – партнеры.

По мнению зоопсихолога, кошке сложно запретить лазить по столам и другим поверхностям. "Она хочет запрыгнуть повыше, чтобы смотреть вам в глаза. То есть она всегда себя чувствует на уровне с человеком. Она такой же партнер, как и вы. Если собаке мы можем сказать: "Место! Иди отсюда", – то кошку мы навряд ли так заставим сделать", – отметила специалист.

Для кошки важна эмоциональная часть, считает Малькова. Ее нельзя подкупить едой, она выбирает человека по его психологии. А что именно кошка ищет – это уже индивидуально для каждого животного.





Юлия Малькова зоопсихолог Они прайдовские, выбирают себе под стать. Если, будучи в кошачьем прайде, она выбирала бы себе в партнеры более слабое звено, то и среди людей она ищет тех, кто помягче, с которыми все можно. А более сильный кот стремится выбирать себе более равных.

Малькова подчеркнула, что иногда мужчина в семье думает, что он главный, но на самом деле управляет всем женщина. Тогда кошка будет тянуться именно к женщине, хотя внешне будет казаться, что мужчина в семье – ключевая фигура. "Зависит от характера человека: он может быть тихий, но сильный. Или, наоборот, деспот, но по натуре слабый. Кошки чувствуют это эмоционально и выбирают по характеру", – рассказала зоопсихолог.

Кроме того, по мнению Мальковой, во многом выбор человека в партнеры зависит от породы кошки.





Юлия Малькова зоопсихолог Какие-то кошки в принципе не воспринимают людей за себе подобных и их не любят. Например, те же британцы и персы: "Вы на меня любуйтесь, кормите меня, но у нас с вами только симбиоз, не более того", – говорят они своим видом.

Есть, наоборот, очень контактные кошки: бенгалы, абиссинцы, бурмы, – им необходимо общение с человеком. Они будут реагировать на приход каждого, кто зашел в квартиру, встречать и контактировать с людьми. Но предпочтение кота, с кем он проводит больше времени, будет, конечно, у одного члена семьи, заключила Малькова.

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