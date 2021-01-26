Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:04

Зоопсихолог рассказала, как выбрать подходящую своему характеру кошку

животные общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зоопсихолог и фелинолог Юлия Малькова сообщила, что кошки выбирают для себя главным в семье не хозяина, а партнера. По мнению специалиста, кошки чувствуют именно эмоциональную связь с близкими им по характеру людьми и проводят с ними больше времени.

"В отличие от собак, которые ищут авторитет, кошка ищет в человеке партнера. Она интуитивно чувствует сильного человека в семье, кто чуть главнее", – рассказал Малькова в диалоге с Москвой 24.

Для собак мы авторитеты, а для кошек – партнеры.
Юлия Малькова
зоопсихолог

По мнению зоопсихолога, кошке сложно запретить лазить по столам и другим поверхностям. "Она хочет запрыгнуть повыше, чтобы смотреть вам в глаза. То есть она всегда себя чувствует на уровне с человеком. Она такой же партнер, как и вы. Если собаке мы можем сказать: "Место! Иди отсюда", – то кошку мы навряд ли так заставим сделать", – отметила специалист.

Для кошки важна эмоциональная часть, считает Малькова. Ее нельзя подкупить едой, она выбирает человека по его психологии. А что именно кошка ищет – это уже индивидуально для каждого животного.

Они прайдовские, выбирают себе под стать. Если, будучи в кошачьем прайде, она выбирала бы себе в партнеры более слабое звено, то и среди людей она ищет тех, кто помягче, с которыми все можно. А более сильный кот стремится выбирать себе более равных.
Юлия Малькова
зоопсихолог

Малькова подчеркнула, что иногда мужчина в семье думает, что он главный, но на самом деле управляет всем женщина. Тогда кошка будет тянуться именно к женщине, хотя внешне будет казаться, что мужчина в семье – ключевая фигура. "Зависит от характера человека: он может быть тихий, но сильный. Или, наоборот, деспот, но по натуре слабый. Кошки чувствуют это эмоционально и выбирают по характеру", – рассказала зоопсихолог.

Кроме того, по мнению Мальковой, во многом выбор человека в партнеры зависит от породы кошки.

Какие-то кошки в принципе не воспринимают людей за себе подобных и их не любят. Например, те же британцы и персы: "Вы на меня любуйтесь, кормите меня, но у нас с вами только симбиоз, не более того", – говорят они своим видом.
Юлия Малькова
зоопсихолог

Есть, наоборот, очень контактные кошки: бенгалы, абиссинцы, бурмы, – им необходимо общение с человеком. Они будут реагировать на приход каждого, кто зашел в квартиру, встречать и контактировать с людьми. Но предпочтение кота, с кем он проводит больше времени, будет, конечно, у одного члена семьи, заключила Малькова.

Ранее ветеринар рассказала, как распознать повышение температуры у домашних животных. Эксперт отметила, что сделать это можно по внешним признакам, когда питомец выглядит вяло, прячется и отказывается от еды.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать