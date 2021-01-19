Эксперт рассказала, как распознать повышенную температуру у кошки или собаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Повышение температуры тела у питомца свидетельствует о воспалительном процессе в организме, рассказала сайту "Аргументы и факты" ветеринар Ангелина Сиротина.
По ее словам, вызвать такое состояние у животного могут бактериальные или вирусные возбудители. К примеру, возможно повышение температуры при респираторных или кишечных заболеваниях у кошек и собак.
Ветеринар отметила, что в основном температура повышается в остром периоде.
"Животное заболело, проходит инкубационный период, и начинается клиническая картина", – сказала она.
Сиротина уточнила, что в норме температура у кошек может составлять 37,5–39 градусов. Примерно такая же температура тела должна быть у взрослых собак в зависимости от породы. Отмечается, что это выше, чем у людей. Поэтому, если кажется, что животное слишком горячее, это не всегда указывает на повышенную температуру, уточнила специалист.
Понять, что у питомца поднялась температура, можно по внешним признакам: он отказывается от еды, вялый, прячется. В зависимости от возбудителя могут быть дополнительные симптомы. В этом случае Сиротина рекомендовала сразу обращаться к ветеринару. При этом она предостерегла от лечения питомцев таблетками для людей.
Ранее канадские ученые выдвинули предположение о том, что под угрозой заражения коронавирусом могут оказаться морские животные. Они отметили, что инфекция может попасть в Мировой океан со сточными водами Аляски. Согласно результатам исследования, 15 видов животных из 36 изученных могут быть восприимчивы к коронавирусу.
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