Эксперт рассказала, как распознать повышенную температуру у кошки или собаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышение температуры тела у питомца свидетельствует о воспалительном процессе в организме, рассказала сайту "Аргументы и факты" ветеринар Ангелина Сиротина.

По ее словам, вызвать такое состояние у животного могут бактериальные или вирусные возбудители. К примеру, возможно повышение температуры при респираторных или кишечных заболеваниях у кошек и собак.

Ветеринар отметила, что в основном температура повышается в остром периоде.

"Животное заболело, проходит инкубационный период, и начинается клиническая картина", – сказала она.

Сиротина уточнила, что в норме температура у кошек может составлять 37,5–39 градусов. Примерно такая же температура тела должна быть у взрослых собак в зависимости от породы. Отмечается, что это выше, чем у людей. Поэтому, если кажется, что животное слишком горячее, это не всегда указывает на повышенную температуру, уточнила специалист.

Понять, что у питомца поднялась температура, можно по внешним признакам: он отказывается от еды, вялый, прячется. В зависимости от возбудителя могут быть дополнительные симптомы. В этом случае Сиротина рекомендовала сразу обращаться к ветеринару. При этом она предостерегла от лечения питомцев таблетками для людей.

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