В Китае пес несколько месяцев ждал в больнице умершего от COVID-19 хозяина

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В Китае собака три месяца ждала своего хозяина, умершего от коронавирусной инфекции, сообщает "Мир 24".

В феврале жителя Уханя госпитализировали с COVID-19. Собаку пациент забрал с собой в медучреждение. Мужчина скончался на пятый день после госпитализации, но пес продолжал терпеливо ждать возвращения хозяина, отказываясь покидать больницу. Семилетний пес жил в вестибюле госпиталя с февраля.

В апреле собаку заметила хозяйка магазина, расположенного в том медцентре, и начала заботиться о нем. Она назвала его Сяо Бао, что в переводе с китайского означает "маленькое сокровище" и стала регулярно подкармливать его.

Так женщине удалось приручить питомца. По ее словам, когда она ненадолго отлучается, животное ложится возле входной двери магазина и помогает охранять его.

Китаянка пыталась приютить преданного пса у себя дома, но каждый раз он возвращался в больницу. Поскольку животным запрещено находиться в больнице, женщине пришлось обратиться к зоозащитникам. Они забрали Сяо Бао в приют и теперь ищут ему новый дом.

Ранее сообщалось, что в Индии бродячие собаки спасли новорожденную девочку. Псы вытащили ребенка, завернутого в полиэтилен, из канализационного стока. Они вынесли девочку к дороге и стали лаять, привлекая внимание прохожих. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Ребенка доставили в ближайшее медучреждение.