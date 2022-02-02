14:08
Фото: AP Photo/Barry Reeger
В Нью-Джерси умер сурок Милтон Мел, который предсказывал приход весны в стране. Об этом сообщает "Газета.ру".
Грызун скончался 30 января.
"Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка – три года, это не такой уж и шок, но Мел покинул нас в сложное время, когда все его сородичи еще находятся в спячке... Так что не найдется малыша, который заменит его до весны", – говорится в сообщении.
Традиционное мероприятие по прогнозированию весны не может состояться и из-за того, что власти округа не выделили снегоуборочную машину из-за пандемии.
Ранее сообщалось, что сурки из Московского зоопарка традиционно проспали праздник День сурка. В этом году московские сурки ушли в зимнюю спячку раньше обычного, тем самым предвещая снежную и продолжительную зиму.
В зоопарке отметили, что грызуны выйдут из норы к концу месяца, если в феврале будет потепление.
В США умер предсказывающий весну сурок
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