Московский зоопарк продлит график работы на два часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский зоопарк с 1 апреля будет работать на два часа дольше в связи с увеличением светового дня. Посетить зоосад можно будет с 09:00 до 20:00, однако вход закрывается в 19:00.
"На старой территории посетители могут увидеть обитателей фауны России: лис, песцов, сов, камышового и степного кота. В Доме птиц уже совсем скоро можно будет увидеть птенцов пингвинов – они вот-вот выйдут из гнезд", – говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Уточняется, что с потеплением и увеличением длины светового дня питомцы зоосада становятся активнее.
"Уже проснулись сурки и медведи. Даже заядлые лежебоки выходят на улицу, чтобы осмотреть свою территорию и вдохнуть весенние запахи. Активнее становятся львы, гиены, обитатели Детского зоопарка", – отметили в пресс-службе.
Билеты в зоопарк можно приобрести на сайте, в кассах или в терминалах у входов.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вышли из спячки еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. У этих животных сходятся биоритмы.
Акулова отметила, что спячка енотов зимой не является глубокой. Животные забиваются кучей в один домик и засыпают, но в солнечные дни могут проснуться и выйти на поиски еды.
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