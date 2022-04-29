Молодых бобров можно будет увидеть на природных территориях Москвы

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На природных территориях Москвы можно будет увидеть молодых бобров. Об этом заявил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Брачный период у московских бобров уже прошел. В скором времени ожидаем увидеть молодняк", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большие бакланы в Московском зоопарке принесли потомство. Данный вид занесен в Международную красную книгу.

Птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Они открывают глаза через несколько дней, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом. С полутора месяцев они начнут самостоятельно питаться. В возрасте двух месяцев птенцы достигнут почти размера взрослого баклана, а к четырем годам у них появится взрослое оперение.