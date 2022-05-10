В парках Москвы открылись пункты буккроссинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парках Москвы возобновили проект обмена книгами, известный как буккроссинг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы – в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Места для буккроссинга можно найти в Бабушкинском парке, в парке "У Джамгаровского пруда", в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке "Митино". Кроме того, павильоны есть в "Кузьминках", Перовском, Воронцовском, Измайловском и некоторых других парках.

Время работы каждого конкретного пункта акции разнится, перед посещением следует уточнить информацию на сайте парка.

В апреле сообщалось, что в Москве увеличился спрос на книги о Гарри Поттере. Романы о волшебнике приобретали на фоне того, что цифровая версия книг стала недоступна в сервисе "Литрес".