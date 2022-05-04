Театр на Малой Бронной обменяет книги по сценографии и искусству на билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Театр на Малой Бронной обменивает билеты на спектакль Микиты Ильинчика "Вишневый сад" на книги издания до 1986 года по сценографии, искусству, истории театра или истории искусства. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.
Уточняется, что один билет равен одной книге, всего в рамках акции доступно 50 билетов.
Принести книгу можно 6 мая, и в тот же день попасть на закрытые показы "Вишневого сада", которые пройдут в 16:00 и 20:00. Для посещения мероприятий необходимо заполнить специальную онлайн-форму.
Ранее сообщалось, что Театр на Малой Бронной открывает двери для зрителей в своем историческом здании после ремонтно-реставрационных работ.
Работы в здании на Малой Бронной улице, доме 4, строении 2, велись два года. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Специалистам нужно было не только сохранить памятник архитектуры и подчеркнуть его особенность, но и дать театру возможность внедрить технологические новинки.
В Театре на Малой Бронной показали первый спектакль после реставрации
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