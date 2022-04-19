Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Театр на Малой Бронной открывает двери для зрителей в своем историческом здании после ремонтно-реставрационных работ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы в здании на Малой Бронной улице, доме 4, строении 2, велись два года. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Специалистам нужно было не только сохранить памятник архитектуры и подчеркнуть его особенность, но и дать театру возможность внедрить технологические новинки.
Реставраторы очистили от пыли, грязи и наслоений краски более тысячи квадратных метров лепнины в историческом здании. А более 400 квадратных метров лепного декора демонтировали, аккуратно перевезли в реставрационные мастерские и по прошествии года вернули на место в отреставрированном виде.
В мастерских полностью отреставрировали люстру театра. Сейчас она снова украшает зрительный зал. В парадных помещениях восстановили модульный паркет. По историческим образцам в вестибюле первого этажа и на площадке парадной лестницы обновили покрытие пола из метлахской плитки. Специалисты отреставрировали дубовые двери главного входа, мраморные лестницы с деревянными поручнями и металлическими ограждениями.
Они привели в порядок кирпичную кладку стен, сделали новую гидроизоляцию и укрепили конструкции в подвальных помещениях, утеплили фасады. В здании отреставрировали слуховые окна, кровлю, металлические козырьки над входами, а также обновили металлические ограждения. У театра появилась архитектурно-художественная подсветка, с главного фасада убрали все блоки кондиционеров.
Теперь театр отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к сценическим площадкам. На его сцене обновили металлоконструкции и разместили современное звуковое и световое оборудование. Механику сцены полностью автоматизировали. Появились основной и резервный пульты управления, которые дают доступ к любому участку сцены во время спектакля.
Над зрительным залом установили выносной софит. Система освещения состоит из светодиодных управляемых приборов. Также в театре установили автоматизированную систему слежения, предназначенную для мероприятий под открытым небом, театральных сцен и студий. Она может сопровождать динамическими световыми, видео- и звуковыми эффектами один или несколько объектов.
Видеооборудование может решить любые поставленные художественным руководством театра задачи. В театре есть несколько проекторов, камеры для видео- и фотосъемки, также оборудовали систему современного технологического телевидения.
Звук выстроили так, чтобы зритель ощущал себя как бы внутри действия. Это возможно благодаря особой системе акустики, размещенной на сцене и в зрительном зале. Оборудование пополнилось современными микрофонами для подзвучки актеров и звуковым пультом последнего поколения.
Также отмечается, что в театре обеспечили доступность пространства для маломобильных групп населения. В здании установили специальный лифт.
Театр на Бронной отказался от традиционных билетных касс. Вместо них появились специальные терминалы, через которые зрители смогут купить билеты. На месте прежних касс откроется сувенирный магазин. В этом году театр начал выпускать фирменную продукцию к каждому спектаклю.
В фойе первого этажа появился автоматический гардероб. Он управляется умной системой, которая в зависимости от номерка сама выбирает оптимальную траекторию, чтобы посетитель быстрее получил назад свою верхнюю одежду. Всего в гардеробе 500 мест, время на выдачу вещей – 15–20 секунд.
Само здание театра разновысотное. Оно состоит из нескольких примыкающих друг к другу построек, расположенных на территории двух разных исторических домовладений. Они находились в пределах квартала, ограниченного Тверским бульваром, улицами Большой и Малой Бронными и Богословским переулком. Среди этих построек жилой флигель с концертным залом "Романовка", доходный дом с конторами.
Ранее сообщалось, что специалисты проведут реконструкцию Дома культуры "Ватутинки". Застройщику передан участок земли площадью 1,12 гектара для проведения работ по модернизации здания и благоустройству территории. В рамках столичной Адресной инвестиционной программы застройщик проведет реконструкцию и модернизацию здания Дома культуры.
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