Дом культуры в Ватутинках реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты проведут реконструкцию Дома культуры "Ватутинки". Застройщику передан участок земли площадью 1,12 гектара для проведения работ по модернизации здания и благоустройству территории, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках столичной Адресной инвестиционной программы застройщик проведет реконструкцию и модернизацию здания Дома культуры.

"Соглашение заключено сроком на 11 месяцев и 28 дней, но может быть продлено до момента ввода объекта в эксплуатацию. По завершении всех работ договор будет расторгнут", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно проекту, фасады здания украсят металлические вставки и кирпичная кладка. Будет достроен четвертый этаж, а на крыше появится смотровая площадка. Прилегающую территорию благоустроят.

Внутри здания обновят системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, заменят перегородки. Специалисты сделают ремонт во всех помещениях.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, после проведения запланированных работ в здании появится концертный зал на 300 мест, культурно-досуговый центр, спортзал и два зала для занятий хореографией.

Ранее сообщалось, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, доме 19, строении 1. Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами.

Дом является выявленным объектом культурного наследия. Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов.

