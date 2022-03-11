Дом культуры в Ватутинках реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты проведут реконструкцию Дома культуры "Ватутинки". Застройщику передан участок земли площадью 1,12 гектара для проведения работ по модернизации здания и благоустройству территории, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках столичной Адресной инвестиционной программы застройщик проведет реконструкцию и модернизацию здания Дома культуры.
"Соглашение заключено сроком на 11 месяцев и 28 дней, но может быть продлено до момента ввода объекта в эксплуатацию. По завершении всех работ договор будет расторгнут", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно проекту, фасады здания украсят металлические вставки и кирпичная кладка. Будет достроен четвертый этаж, а на крыше появится смотровая площадка. Прилегающую территорию благоустроят.
Внутри здания обновят системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, заменят перегородки. Специалисты сделают ремонт во всех помещениях.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, после проведения запланированных работ в здании появится концертный зал на 300 мест, культурно-досуговый центр, спортзал и два зала для занятий хореографией.
Ранее сообщалось, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, доме 19, строении 1. Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами.
Дом является выявленным объектом культурного наследия. Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов.
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