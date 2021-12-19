Собянин рассказал о программе реставрации памятников в Москве

09:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве реализуется самая масштабная в мире программа реставрации памятников культуры, столичные специалисты привели в порядок уже 170 исторических объектов, сообщил Сергей Собянин.
"Программа реставрации памятников в Москве – самая крупная в мире. И с каждым годом памятников, которые находятся в плохом состоянии, становится все меньше и меньше", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин пояснил, что в программу входят как небольшие купеческие дома и усадьбы, так и большие промышленные объекты. Одним из них стал дом культуры "ГЭС-2", в котором ранее располагалась Центральная электрическая станция городского трамвая. Градоначальник отметил, что этот проект стал одним из самых важных в 2021 году.
По словам Собянина, в реставрационных работах участвуют как городские и федеральные структуры, так и частные инвесторы. В качестве примера поддержки частной инициативы в данной сфере мэр привел конкурс "Московская реставрация", в рамках которого с 2011 года город выбирает лучшие реставрационные проекты.
Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2.
Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.
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