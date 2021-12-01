Собянин рассказал об уникальном проекте реставрации ГЭС-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря президентом России Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном. Об этом столичный градоначальник рассказал в своем блоге.

Собянин подчеркнул, что обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры Москвы.

Он напомнил, что ровно 100 лет ГЭС-2 работала по своему прямому назначению, служа источником энергии для первых московских трамваев и метрополитена, а также обеспечивала электричеством и теплом сотни зданий в центре Москвы.

После закрытия электростанции за реставрацию ГЭС-2, признанной памятником архитектуры, взялся инвестор Леонид Михельсон, собравший команду специалистов, включая известного архитектора Ренцо Пьяно.

Собянин подчеркнул что реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире за последние годы проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство.

В ходе реконструкции сохранили исторические металлоконструкции несущих форм и колонн, использовав для их крепления классическую клепку. Специалисты также восстановили историческое пространство двух больших открытых залов, размещенных внутри ГЭС-2, которые получили названия Проспект и Площадь.

"В будущем Доме культуры не будет классических этажей. Отдельные ярусы и платформы соединены между собой лестничными пролетами. Высота потолков центрального нефа достигает 23 метров", – добавил мэр Москвы.

Он также уточнил, что кровля здания выполнена из светопрозрачного материала, в который встроили солнечные батареи, позволяющие обеспечить до 10% энергии, необходимой для эксплуатации здания.

Привели в порядок реставраторы и историческую лестницу с кованым ограждением и метлахской плиткой. А по старым фотографиям был восстановлен облик фасадов, в том числе и стальные рамы окон.

В ГЭС-2 также вернули шатер, часы и флюгер на башне. Для забора и очистки воздуха установили 70-метровые трубы. Вместе с тем историческое оборудование, сохранившееся в электростанции, стало частью декора здания.

"Одной из самых сложных частей проекта стало создание подземной части здания, – подчеркнул Собянин, отметив, что для размещения выставочного зала пришлось перестраивать подвал. – Здесь планируется выставлять экспонаты, которым вреден дневной свет".

Градоначальник уточнил, что на минус втором этаже теперь располагаются коммуникации и технические помещения здания.

Под стеклянными сводами ГЭС-2 планируется проводить выставки, кинопоказы, концерты, перформансы и театральные постановки. Гости также смогут посетить книжный магазин, библиотеку, кафе. А отдельно стоящее здание, получившее название "Своды", станет площадкой для творческих мастерских по металлу, текстилю, керамике, деревообработке. Также там разместятся фотолаборатория, студия звукозаписи и пекарня.

Мэр Москвы добавил, что для коллекций фонда на базе нового Дома культуры создано хранилище площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Собянин также рассказал о реконструкции Патриаршего пешеходного моста, проведенной совместно с реставрацией ГЭС-2. Под мостом организовали небольшое пространство для прогулок и отдыха. А на Болотной набережной обустроили спуск к воде, ставший новой точкой притяжения горожан.

"Проекты такого уровня, как реставрация ГЭС-2, очень важны для Москвы. Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город. Привлекают туристов. И просто являются местом отдыха и встреч для москвичей", – заключил Собянин.

ГЭС-2 станет постоянной площадкой фонда современного искусства V-A-C. Впервые для посетителей она откроется откроется 4 декабря. В этот день в здании Дома культуры начнется новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", посвященный ценностям России 1990-х. Параллельно будет идти художественный проект, карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части", а также выставка "В Москву! В Москву! В Москву!".