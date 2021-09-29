ГЭС-2 откроется для посетителей 4 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве откроется для посетителей 4 декабря. В нем разместится фонд современного искусства V–A–C. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Дом культуры ГЭС-2, постоянная площадка фонда V–A–C, начнет работу 4 декабря 2021 года в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной. Институция нового формата станет частью городского пространства", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в этот же день в здании дома культуры начнется новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", ключевым элементом которого станет перформанс Рагнара Кьяртанссона. Он посвящен ценностям России 1990-х, которые актуальны и сегодня.

Параллельно будет идти художественный проект, карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части", названный по строчке в одной из песен группы "Мумий Тролль". В рамках него представят произведения российских художников, которые обращаются к карнавальной культуре.

Третий проект, который откроется вместе с ГЭС-2, – выставка "В Москву! В Москву! В Москву!". Как объяснили в пресс-службе фонда, в ней уже упомянутый Кьяртанссон "выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции ГЭС-2. По его словам, в мире почти нет пространств подобного уровня. Градоначальник отметил, что в порядок приводят не только само здание, но и территорию вокруг него.

