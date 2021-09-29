ГЭС-2 откроется для посетителей 4 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве откроется для посетителей 4 декабря. В нем разместится фонд современного искусства V–A–C. Об этом сообщается на сайте фонда.
"Дом культуры ГЭС-2, постоянная площадка фонда V–A–C, начнет работу 4 декабря 2021 года в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной. Институция нового формата станет частью городского пространства", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в этот же день в здании дома культуры начнется новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", ключевым элементом которого станет перформанс Рагнара Кьяртанссона. Он посвящен ценностям России 1990-х, которые актуальны и сегодня.
Параллельно будет идти художественный проект, карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части", названный по строчке в одной из песен группы "Мумий Тролль". В рамках него представят произведения российских художников, которые обращаются к карнавальной культуре.
Третий проект, который откроется вместе с ГЭС-2, – выставка "В Москву! В Москву! В Москву!". Как объяснили в пресс-службе фонда, в ней уже упомянутый Кьяртанссон "выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции ГЭС-2. По его словам, в мире почти нет пространств подобного уровня. Градоначальник отметил, что в порядок приводят не только само здание, но и территорию вокруг него.
Реставрация исторического здания ГЭС-2 подошла к концу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: