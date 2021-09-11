Собянин рассказал о реставрации ГЭС-2

14:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин проверил ход работ по созданию Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной.
"Сегодня в день города команда приподнимал огромный подарок: было завершено многолетнее строительство, реконструкция, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, который скромно назвали Дом культуры ГЭС-2. Как коллеги говорят, такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или совсем немного", – заявил мэр столицы.
Собянин также отметил, что во время реставрации проводятся работы и над пространством вокруг ГЭС-2.
"Реконструировали Патриарший мост, набережную, коммуникации и в целом это стало такое не только внутри здания, но и вокруг огромное, большое общественное пространство, которое, без всякого сомнения, будет украшением города, и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы", – подчеркнул градоначальник.
Ранее Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале "Зарядье", заявил, что в эффективности по борьбе с коронавирусом большая заслуга Сергея Собянина и всей управленческой команды столицы. Глава государства отметил, что столичные власти в условиях пандемии коронавируса находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием.
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