Путин и Собянин открыли Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной

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Владимир Путин посетил дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, где, в частности, осмотрел выставку "В Москву! В Москву! В Москву!" исландского художника Рагнара Кьяртанссона. Экскурсию для президента провел мэр столицы Сергей Собянин, а также руководитель фонда современного искусства V-A-C, председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

В ходе экскурсии главе государства рассказали о поисках новой площадки для фонда. По словам Михельсона, ГЭС-2 подошла для этого идеально, несмотря на то что находилась в плачевном состоянии и требовала серьезных усилий по восстановлению.

Путин также узнал, что в ходе реконструкции здания использовались лучшие современные материалы и технологии, и убедился в хороших акустических характеристиках одного из помещений Дома культуры, нажав несколько клавиш рояля.

"Расширили набережную, реконструировали Патриарший мост, несколько объектов передали в собственность вот этого проекта под реконструкцию и под снос. Здесь были снесены объекты, в целом расчистили площадку", – в свою очередь рассказал мэр Москвы о проведенных в рамках реконструкции работах.

Он также коснулся темы деятельности самого Дома культуры. По его словам, для школьников в фонде будет организована программа обучения современному искусству, в реализации которой город активно помогает, в том числе посредством предоставления транспорта.

ГЭС-2 станет постоянной площадкой фонда современного искусства V-A-C. Впервые для посетителей она откроется 4 декабря. В этот день в здании Дома культуры начнется новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", посвященный ценностям России 1990-х. Параллельно будет идти художественный проект, карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части", а также выставка "В Москву! В Москву! В Москву!".

Ранее, осматривая ход реконструкции ГЭС-2, Сергей Собянин отметил, что в мире почти нет пространств подобного уровня и универсальности.

