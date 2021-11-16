Дом культуры ГЭС-2 в Москве открыл онлайн-регистрацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом культуры ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, который является постоянной площадкой фонда современного искусства V–A–C, открыл онлайн-регистрацию посетителей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Мы заботимся о здоровье и комфорте наших посетителей и в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации должны ограничить количество людей, находящихся в здании единовременно", – говорится в сообщении.
Уточняется, что посещение выставок будет бесплатным, однако при входе в здание потребуется предъявить паспорт, QR-код о вакцинации или перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест. Дом культуры будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.
Ранее стало известно, что ГЭС-2 откроется для посетителей 4 декабря. В этот день в здании Дома культуры начнется новый сезон проекта "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", посвященный ценностям России 1990-х. Параллельно будет идти художественный проект, карнавал в четырех действиях "Я моторы гондолы разбираю на части", а также выставка "В Москву! В Москву! В Москву!".
В Москве на острове Балчуг завершилась реставрация исторического здания ГЭС-2
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