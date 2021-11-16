В Москве впервые состоится фестиваль VR-проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве впервые состоится VR-фестиваль, который пройдет с 26 ноября по 12 декабря и объединит 24 лучших проекта из 12 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Красного квадрата" Илью Кривицкого.
"Сегодня у зрителей появляется возможность оказаться прямо в центре сюжета, а иногда и стать его героем. И все это благодаря технологии виртуальной реальности. VR позволяет прожить совершенно новый опыт, перенестись в другие, фантастические и недостижимые ранее миры", – подчеркнул Кривицкий.
Фестиваль на тему "Фокус на Францию" пройдет на площадке Центра современного искусства МАРС, в парке виртуальных развлечений ARena Space и Музее кино. Программа разделится на семь секций, посвященных космосу, любви, одиночеству, смелости и покорению Эвереста. Работы покажут на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.
"Предоставляя российской аудитории возможность познакомиться с лучшими на сегодняшний день VR-проектами, мы хотим дать дополнительный толчок развитию индустрии в нашей стране и показать, на что способна эта технология", – отметила основательница интерактивной студии Less Media Group Алина Михалева.
Ранее сообщалось, что Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello стартовал в Москве. В программу вошли сочинения Сергея Прокофьева и его внука Габриэля Прокофьева. Мероприятие продлится до 20 ноября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: