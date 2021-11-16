В Москве впервые состоится фестиваль VR-проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве впервые состоится VR-фестиваль, который пройдет с 26 ноября по 12 декабря и объединит 24 лучших проекта из 12 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Красного квадрата" Илью Кривицкого.

"Сегодня у зрителей появляется возможность оказаться прямо в центре сюжета, а иногда и стать его героем. И все это благодаря технологии виртуальной реальности. VR позволяет прожить совершенно новый опыт, перенестись в другие, фантастические и недостижимые ранее миры", – подчеркнул Кривицкий.

Фестиваль на тему "Фокус на Францию" пройдет на площадке Центра современного искусства МАРС, в парке виртуальных развлечений ARena Space и Музее кино. Программа разделится на семь секций, посвященных космосу, любви, одиночеству, смелости и покорению Эвереста. Работы покажут на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

"Предоставляя российской аудитории возможность познакомиться с лучшими на сегодняшний день VR-проектами, мы хотим дать дополнительный толчок развитию индустрии в нашей стране и показать, на что способна эта технология", – отметила основательница интерактивной студии Less Media Group Алина Михалева.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello стартовал в Москве. В программу вошли сочинения Сергея Прокофьева и его внука Габриэля Прокофьева. Мероприятие продлится до 20 ноября.

