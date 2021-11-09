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Международный фестиваль виолончельной музыки Vivacello стартует 9 ноября в Москве. Открытие пройдет в концертном зале "Зарядье". Мероприятие продлится до 20 ноября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программу войдут сочинения Сергея Прокофьева и его внука Габриэля Прокофьева. Ежегодно на фестиваль приезжают лучшие музыканты разных стран. В этом году его посетят известные виолончелисты: Ксавье Филлипс, Дмитрий Яблонский, Альбан Герхардт, Давид Герингас, а также Клайпедский виолончельный октет, Юлиан Рахлин (скрипка), Сара Макэлрави (альт), пианисты Константин Лифшиц и Виктория Постникова, дирижер Олег Каэтани, мастера джаза, литовская танцевальная труппа Šeiko Dance Company и ведущие московские коллективы – Большой симфонический оркестр имени Чайковского и Российский национальный оркестр.

Концерты пройдут на крупнейших площадках Москвы: в Концертном зале имени Чайковского, зале "Зарядье", Доме музыки и других. На открытии и закрытии Vivacello состоятся премьерные исполнения концертов Самюэля Струка и Габриэля Прокофьева.

Ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты можно на сайте. Посещение концертов возможно только при наличии QR-кода и паспорта.

Впервые фестиваль прошел в 2008 году. Его бессменным арт-директором является заслуженный артист России Борис Андрианов. Организатором выступает культурно-благотворительный фонд "U-Art: Ты и искусство" Иветы и Тамаза Манашеровых.