Мишустин заявил, что Москва может претендовать на проведение Экспо-2030

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Опыт Москвы в организации крупных международных мероприятий подтверждает ее право на проведение Экспо-2030, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.

"Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтвердила, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба", – сказал он.

Глава кабмина также подчеркнул, что столица РФ является одним из самых динамично развивающихся мегаполисов с современным транспортом и инфраструктурой.

В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо-2030, которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

