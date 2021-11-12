Мишустин заявил, что Москва может претендовать на проведение Экспо-2030

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Опыт Москвы в организации крупных международных мероприятий подтверждает ее право на проведение Экспо-2030, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.
"Российская столица за последние несколько лет неоднократно подтвердила, что умеет принимать гостей, может обеспечить комфорт, безопасность при проведении крупнейших мероприятий мирового масштаба", – сказал он.
Глава кабмина также подчеркнул, что столица РФ является одним из самых динамично развивающихся мегаполисов с современным транспортом и инфраструктурой.
В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо-2030, которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.
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